Il Bayern fa ricco Kane: l’incredibile bonus presente nel contratto dell’inglese

Con la partecipazione a 22 dei 42 gol messi finora a segno dalla squadra di Tuchel in campionato Kane è entrato in oltre il 50% delle realizzazioni dei campioni di Germania, che pure sono al momento costretti a inseguire la capolista Bayer Leverkusen. Cifre sbalorditive che si trasformeranno presto in guadagni stellari per Hurricane. Secondo quanto riportato da Sport Bild, infatti, Nel contratto firmato con il Bayern dall’attaccante inglese ci sarebbe un bonus di 250.000 euro qualora il giocatore avesse partecipato direttamente a 40 gol tra tutte le competizioni.

A metà novembre tra campionato e Champions Kane è già a quota 28, quindi tutto lascia pensare che il bonus sarà conquistato facilmente e che la cifra andrà quindi ad aggiungersi ai 24 milioni netti dello stipendio fisso insieme agli altri bonus di squadra presenti nell’accordo e, chissà, ad ulteriori “livelli” raggiungibili in base al numero di gol e assist. Dalla clausola sarebbero escluse le partite del primo e del secondo turno della coppa nazionale, dalla quale però il Bayern è già stato eliminato proprio al secondo turno, con Kane rimasto in panchina in entrambe le partite giocate nella competizione.

A proposito di traguardi di squadra, però, nel contratto di Kane, incredibile a dirsi, non è presente un bonus per la vittoria della Champions League. In caso di trionfo dei tedeschi a Wembley il prossimo 1 giugno le parti hanno pattuito che la cifra venga ridistribuita in proporzione tra tutti i componenti della rosa. Un modo “democratico” per far sì che tutti i giocatori traggano vantaggio dalle reti di Harry anche in Europa.

