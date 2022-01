Bayern Monaco, Kahn non rinuncia a Lewandowski: “Di tutto per tenerlo a lungo”

Il club tedesco si tiene stretto il suo bomber

Per un Niklas Sule che andrà via , c'è un Robert Lewandowski che resta. O almeno questa è l'intenzione palesata dal Bayern Monaco e dal suo CEO Oliver Kahn . Il dirigente del club bavarese ha parlato ai canali ufficiali della società e della Bundesliga e ha avuto modo di soffermarsi sulle varie strategie del club per il presente e soprattutto per il futuro.

Dopo aver sentio le parole del presidente Hainer nei giorni scorsi sul fatto che i bavaresi vorrebbero trattenere Neuer e Lewandowski fino al termine della loro carriera, ecco ulteriore conferma delle intenzioni della società. "Robert è un fenomeno assoluto e non solo per i gol che segna con continuità, ma anche per il livello mantenuto nel corso degli anni", ha detto Kahn. "Cercheremo di tenerlo, per noi è come un'assicurazione per il suo modo di giocare a calcio. Faremo di tutto affinché Lewandowski resti con noi il più a lungo possibile".