Bayern Monaco, Kahn trattiene Muller: “Volesse andare via gli farei cambiare idea senza mezzi termini”

Molti media in Germania hanno sottolineato come l'esperto calciatore non sembra essere tra i "preferiti" nelle gerarchie di Thomas Tuchel e, per questa ragione, si potrebbe pensare ad un addio. Non è di questa idea Kahn che ha spiegato: "L'addio di Thomas? Non succederà. E se mai si arrivasse a questo pensiero gli farei cambiare idea senza mezzi termini. Thomas è in forma, non si è mai infortunato e ha un carattere davvero forte. Ha un ruolo fondamentale in squadra e sono sicuro che giocherà molte altre partite per noi".