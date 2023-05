Muller, addio al Bayern Monaco? Lui se la ride e risponde… col suo cavallo

Tanti rumors attorno al futuro dell'attaccante tedesco che ha risposto sui social col sorriso insieme...al suo cavallo

Redazione ITASportPress

Stagione molto complicata in casa Bayern Monaco quella che sta per terminare. La formazione bavarese ha dovuto fare i conti con un'annata che potrebbe portare "solo" la vittoria della Bundesliga, per altro molto "sudata" rispetto agli anni passati. A queste vicende del campo si aggiungono anche le voci di mercato ed in particolare quelle che vorrebbero Thomas Muller prossimo all'addio.

Nelle ultime settimane sono stati tanti i commenti dei media tedeschi ma anche degli ex calciatori che vorrebbero il leader dei bavaresi lasciare il club nonostante un contratto in scadenza nel 2024. La "colpa" sarebbe nelle gerarchie di Tuchel che non vedrebbe Muller come una risorsa troppo importante della rosa, per lo meno per i titolari.

A mettere in un certo senso la parola fine ad ogni situazione ci ha pensato però il diretto interessato. Su Instagram, l'esperto calciatore tedesco ha condiviso una foto insieme al suo cavallo con un chiaro riferimeto alle voci che lo riguardano. "Se solo potessi leggere i giornali...". Il tutto con degli hashtag che fanno intendere la massima concentrazione per la conquista della Bundesliga e l'amore per il Bayern.