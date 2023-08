Bayern Monaco, Kane: “Pronto all’esordio contro Werder Brema, nessuna pressione”

Contro il Werder Brema potrebbe essere l'esordio dell'attaccante, lui non ha timore: "Non sento pressione per un motivo..."

"Penso di esser pronto per il mio esordio con la maglia del Bayern Monaco, magari anche contro il Werder Brema. Sarà dura, come ogni partita fuori casa, ma sono entusiasta e voglio dimostrare ai tifosi chi sono e vincere la partita". Queste le parole di Harry Kaneai microfoni di SkyUK. Il nuovo attaccante del BayernMonaco è arrivato solo da qualche giorno e ha già perso il suo primo trofeo (Supercoppa di Germania contro il Lipsia). Per il primo appuntamento di campionato si sente pronto e non vede l'ora di scendere in campo. "Non ho pressione perché amo mettermi alla prova. Quando sei al Bayern devi vincere, punto". Infine, l'attaccante si è espresso su quelli che sono i suoi obiettivi individuali per la nuova stagione in Germania: "Tutto è legato alla squadra. Perché se vinci la Champions, le partite o il campionato, e tu sei l'attaccante, vuol dire che qualche gol l'hai fatto. A quel punto arriveranno altri premi individuali. Quindi prima la squadra, poi il singolo".