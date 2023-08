L'impatto di Harry Kane in Bundesliga è stato clamoroso. Pare quasi che l'inglese sapesse il futuro che lo attendeva al BayernMonaco, per questo ha spinto tanto per la cessione immediata dal Tottenham. Lo stesso attaccante ha ammesso ai microfoni del tabloid Bild che c'era un motivo di fondo, anzi, una persona dietro tutto questo: "Per il trasferimento sono stato ispirato da David Beckham - ha dichiarato l'attaccante -. Era un mio idolo e mi incuriosì quando si trasferì dal Manchester United al Real Madrid. Ero solo un bambino, ma da quel momento ho imparato a mettermi in gioco. Così mi sono trasferito in un altro campionato".