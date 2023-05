Durante la festa del Bayern a Marienplatz, il calciatore ha commentato quanto avvenuto non nascondendo una vena polemica per la tempistica adottata dal club nel dare comunicazione dell'addio dei due dirigenti: "Indipendentemente da come lo si valuti, il club avrebbe potuto aspettare 2-3 giorni per annunciarlo. Se vinci il campionato e poi ti arriva un messaggio come questo, sei su un ottovolante emotivo", le parole di Kimmich.