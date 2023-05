Bayern, titolo non salva Kahn e Salihamidzic entrambi esonerati

Anche con il 33.mo titolo vinto all'ultima giornata grazie alla vittoria a Colonia e il pari casalingo del Borussia Dortmund, non salvano il posto l'A.D.del Bayern Oliver Kahn e il d.s. Hasan Salihamidzic. La notizia di questo pomeriggio è che i due dirigenti sono stati esonerati. Gli alti vertici del Bayern hanno tratto le prime conseguenze sollevando dall'incarico i due ex calciatori del club di Monaco di Baviera. Il successore di Oliver Kahn è già stato ufficializzato: si tratta di Jan-Christian Dreesen. Nella riunione del Consiglio di Sorveglianza prevista per martedì prossimo, 30 maggio, si conoscerà che sarà il successore di Salihamidzic. Tanti gli errori commessi dai due dirigenti con gestione dello spogliatoio pessimo in questa stagione e il caos durante il cambio dell'allenatore con Nagelsmann sostituito da Tuchel. Hanno pesato anche le scelte di mercato e il fallimento in Champions League e in Coppa di Germania.