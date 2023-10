Bayern Monaco, la nuova posizione di Kane dà già primi frutti

Dopo la vittoria del BayernMonaco in campionato, contro il Friburgo il mister Thomas Tuchel, può gioire e durante la sosta sicuramente proverà a recuperare il portiere Manuel Neuer. Il tecnico ha fatto un bilancio: "Abbiamo avuto un gioco molto fluido e creato tante occasioni per segnare e forse lo spostamento più dietro di Kane ha funzionato. Volevamo fare in modo che potesse tornare utile ai suoi compagni, sempre più pericolosi penetrando più in profondità nell’area di rigore del Friburgo. Devo dire che ha funzionato molto bene e potremmo rivederlo nuovamente in quella posizione". Ecco, l'inglese potrebbe essere benissimo definito un numero 9 moderno. Di quelli che non sanno solo segnare o attaccare la porta, ma venire a prendere palla e giocare per il bene della squadra e dei compagni.