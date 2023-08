Bayern Monaco-Lispia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano oggi Bayern Monaco e Lipsia per la Supercoppa di Germania. Squadre in campo oggi alle 20:45 per il primo trofeo della stagione.

Redazione ITASportPress

Si assegna il primo titolo in Germania, si gioca Bayern Monaco-Lispia, gara valida per la Supercoppa tedesca. In campo oggi, sabato 12 agosto 2023 alle ore 20:45 per il primo trofeo della stagione le squadre di Tuchel e di Rose.

Bayern Monaco-Lispia, le ultime Si fa sul serio in terra tedesca. Supercoppa questa sera tra i vincitori della Bundesliga e quelli della Coppa di Germania. In attesa di ufficializzare l'arrivo di Harry Kane e sperando nel recupero di Neuer (ci vorranno ancora delle settimane) il Bayern Monaco di Tuchel si affiderà a Ulreich tra i pali. Pavard, De Ligt, Kim e Davies in difesa. Goretzka e Laimer agiranno in mezzo al campo. Coman, Musiala e Gnabry dovrebbero muoversi dietro la punta Tel.