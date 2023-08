Bayern Monaco, Tuchel: “Kane? Ci stiamo lavorando, manca sempre l’accordo”

"Ci stiamo lavorando. Questo è tutto quello che posso dire. Non ci sono accordi in questo momento, per questo motivo non posso commentare. Perché non è un mio giocatore di calcio". Queste le parole di Thomas Tuchel riguardo il trasferimento di Harry Kanea Monaco di Baviera. L'allenatore del BayernMonaco ha parlato in conferenza stampa e spiegato come l'operazione sia tremendamente complessa. In precedenza i due club avevano raggiungo un accordo sulla base di 100 milioni con 20 di bonus, ma proprio mentre l'inglese stava per raggiungere la Germania il Tottenham ci ha ripensato e bloccato tutto. Vogliono riformulare la proposta e i tedeschi attendono stizziti.