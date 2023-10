Bayern Monaco, pronto l’investimento shock per Kalvin Phillips

Bayern Monaco, Kalvin Phillips è una richiesta di Tuchel: pronto il grande investimento

Secondo quanto riportato dal "The Sun", il Bayern Monaco di Thomas Tuchel potrebbe presto tentare l'acquisto di Phillips, centrocampista del Manchester City. Ventisette anni, Kalvin Phillips non è ancora riuscito a imporsi nella squadra di Pep Guardiola. Con appena 167 minuti giocati in cinque presenze in questo avvio di stagione, anche per questo motivo una partenza del centrocampista inglese potrebbe essere concreta. Tuttavia, per convincere il Manchester City a privarsi già a gennaio del calciatore ex Leeds servirà una proposta molto importante e, in questo senso, il "The Sun" è sicuro. Sotto richiesta di Thomas Tuchel infatti, il quotidiano sostiene che il club bavarese sia pronto a investire una cifra considerata "shock" pur di acquistare il centrocampista inglese già durante la prossima sessione di calciomercato.