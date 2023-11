Bayern Monaco, Sané: “Per ora non penso al rinnovo”. Le ultime sul futuro

Il futuro di Leroy Sané è tutto da scrivere. Il classe 1996, tornato in Bundesliga dopo gli anni al Manchester City, sta vivendo una grande stagione con il Bayern Monaco: otto gol e sei assist che stanno trascinando la squadra di Thomas Tuchel in campionato. Nonostante i numeri, però, non è scontata la permanenza dell'ex Schalke 04 in Baviera. Leroy Sané ha un contratto fino al 30 giugno 2025 ma per il momento non pensa al rinnovo. Lo ha confermato ai microfoni di Sport: "Non ho ancora pensato a questo. Il club vuole aprire un dialogo ma per adesso voglio concentrarmi solo sulla stagione".