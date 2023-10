Bayern Monaco, si complica il rinnovo di una stella

Atmosfera "movimentata" in casa Bayern Monaco che presto potrebbe perdere una delle sue più grandi stelle del momento. Si tratta di Jamal Musiala , che secondo quanto riportato da Sport Bild non è convinto del rinnovo col club bavarese. Non una quesitone di soldi per il giovane centrocampista e grande promessa del calcio, ma di futuro: al momento non è certo al 100% di rimanere in Germania.

LA SITUAZIONE: Nato come una delle stelle del nuovo Bayern Monaco, Jamal Musiala non ha impiegato molto per prendersi il posto da titolare nell'undici di Tuchel. Considerato come una delle promesse più di prospettiva del calcio europeo, i bavaresi hanno di recente aperto i contatti per provare a blindarlo e sventare qualunque tipo di offensiva estera. Ma qui la brutta notizia: il centrocampista ha un contratto che lo lega al Bayern fino a giugno 2026 e, al momento, non è intenzionato a prolungarlo. Secondo la fonte ha rallentato le trattative. Vuole prima comprendere per bene quale potrebbe essere il suo futuro, con magari un cambio di maglia in vista. Di recente, a proposito, aveva detto ad un'intervista di voler giocare in Premier League un giorno.