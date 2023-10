Bayern Monaco, sorride Tuchel: presto il rientro di un titolare

Si avvicina un importante rientro in casa Bayern Monaco : Manuel Neuer sta spingendo per tornare presto a disposizione di Thomas Tuchel . Dopo l'annuncio del direttore sportivo Christoph Freund , sono arrivati importanti segnali dall'allenamento odierno. Il portiere tedesco manca da oltre 10 mesi ma il peggio sembra essere alle spalle.

BUONI SEGNALI - Aumenta l'ottimismo in casa Bayern Monaco. Manuel Neuer sta dando importanti segnali in allenamento e presto potrebbe tornare nella lista dei convocati. Secondo quanto riportato da Bild, il tedesco sta ben lavorando negli allenamenti individuali e presto tornerà a lavorare con i compagni (i pochi rimasti in Baviera in questa sosta per le nazionali). Se i segnali dovessero essere positivi anche nei prossimi giorni, Manuel Neuer potrebbe tornare nella lista dei convocati bavaresi nelle prossime settimane. Difficile, però, che il classe 1986 possa rientrare già per la trasferta contro il Mainz.