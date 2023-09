Bayern Monaco, Tuchel è d’accordo con de Ligt: “Ha giocato poco, è vero…”

TITOLARITÀ: Una situazione difficile che de Ligt spera si risolva presto. Lo ha messo a nudo davanti a tutti con delle dichiarazioni qualche giorno fa: "Non capisco perché non mi fa giocare, sto facendo tutti ciò che mi chiede...". Rispondendo proprio a queste parole, Tuchel ha affermato che nulla di personale c'entra in tutto ciò e neanche di sportivo. Ci sono solo troppi difensori tra cui scegliere: "Come difensore centrale, non si hanno tante opportunità di sostituire qualcuno durante le partite, per questo ha giocato poco. Poi noi parliamo di tutto tutti i giorni e questa conversazione non mi sembra necessaria. Matthijs merita di giocare ed è in buona forma. Sono d'accordo che il tempo di gioco non è stato abbastanza per un giocatore del suo calibro, ma è un giocatore di squadra".