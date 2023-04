Bayern Monaco, Tuchel: “Mané giocatore top, so di cosa è capace”

"Conosco lui e la Premier League. Non c'è dubbio che sia un giocatore top. Ha segnato 20/30 gol a stagione al Liverpool ed è stato un giocatore chiave. Anche se un esperto, è sempre complicato adattarsi ad un nuovo club, in un nuovo paese. So cosa può dare alla squadra, si tratta solamente di dargli fiducia e pazienza in modo che possa tornare in condizione. I gol solitamente aiutano questo processo" ha dichiarato Thomas Tuchel in conferenza stampa. Parole confortanti per Sadio Mané, forse uno dei motivi per cui è stato esonerato l'ex Nagelsmann. I due non vivevano un rapporto idilliaco ed il Bayern avrebbe così scelto di continuare con il senegalese. Stasera potrebbe essere il suo momento visto che il Bayern ospita il Friburgo per il match di Coppa di Germania e Tuchel gli darà spazio.