Bayern Monaco, Tuchel: “Neuer buone sensazioni, può tornare presto”

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha parlato delle condizioni di salute di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco è ai box per difficoltà nel recupero del suo infortunio alla gamba, più precisamente per problemi di sensibilità ai piedi. "L'operazione ha avuto un effetto positivo inaspettato. Manuel potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra prima del previsto. Probabilmente già nelle prossime settimane, gli ho visto fare cose incredibili passerà anche questa..." si legge sui profili social del club. Nel frattempo, rimane ancora un'incognita il portiere in arrivo dal mercato per sostituire il numero uno tedesco durante il suo periodo di recupero. I nomi in lizza sono quelli di David De Gea e Stefan Ortega, ma vedremo.