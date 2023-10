Bayern Monaco, Tuchel: “Neuer? Orgogliosi di lui. È tornato ad allenarsi, ma…”

SPAZIO ANCORA A ULREICH - Non scatterà, almeno per ora, il momento di Manuel Neuer. Contro il Mainz toccherà ancora a Sven Ulreich: "Abbiamo deciso con lui che Ulreich sarà titolare a Mainz e molto probabilmente anche in Champions League a Istanbul per dare a Manuel qualche allenamento in più". Thomas Tuchel ha poi aggiunto su portiere Campione del Mondo nel 2014: "Si è allenato molto bene, ma è importante non essere precipitosi. È stato fuori nove-dieci mesi ed è importante che si alleni bene col reparto difensivo. Per come ha superato quel tipo d'infortunio sono convinto al 100% che tornerà al suo livello. Si sente bene e ha fiducia in sé stesso, ma nonostante tutta l’euforia è importante non affrettare nulla. È per questo che aspettiamo qualche allenamento in più", ha concluso.