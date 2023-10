Bayern Monaco, Tuchel: “Neuer titolare oggi”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha reso note le condizioni di Manuel Neuer rischiando la titolarità per Bayern Monaco-Darmstadt

"Neuer potrà tornare titolare già questo sabato". È con queste parole che Thomas Tuchel ha reso note le condizioni di Manuel Neuer. Il portiere è ai box da quasi un anno ormai e dovrebbe tornare a disposizione proprio oggi in occasione di BayernMonaco-Darmstadt. La conferma è arrivata dallo stesso allenatore tedesco, che da tanto attende il rientro del 37enne: "Ripeto, se tutto va bene e non c'è nessun tipo di problema, Manuel Neuer scenderà in campo da titolare - ha dichiarato Thomas Tuchel in conferenza stampa -. Ve lo assicuro. Che dire, beh, speriamo bene. Non vedo l'ora che accada sinceramente". L'ultima apparizione di Neuer dal primo minuto risale all'11 novembre dello scorso anno, in occasione di una sfida di campionato vinta 0-2 contro lo Schalke 04. Poi il lungo infortunio alla gamba. Ora si spera il rientro.