Bayern Monaco, Tuchel perde un titolare: operazione riuscita

Brutte notizie per l'allenatore tedesco: è stato necessario l'intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato nell'ultima gara di campionato contro il Mainz

Il Bayern Monaco sorride a metà: se da un lato si avvicina il rientro in campo di Manuel Neuer, dall'altro arriva l'infortunio per Leon Goretzka. Il classe 1995, infatti, ha rimediato un problema contro il Mainz nell'ultima gara di campionato, vinta per 1-3 dalla squadra di Thomas Tuchel. L'ex calciatore dello Schalke 04 è stato costretto ad operarsi. Lo ha comunicato lo stesso Bayern Monaco. "Leon Goretzka ha riportato una frattura del metacarpo sabato durante la partita della Bundesliga a Magonza. Domenica è stato operato con successo e salterà le prossime partite dell'FC Bayern", si legge nel comunicato ufficiale. Leon Goretzka, ora, salterà diversi impegni del club bavarese.