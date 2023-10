Bayern, Muller elogia Tel: “Per movimenti, ricorda Robben…”

Continua a farsi strada tra le fila del Bayern Monaco il giovane talento Mathys Tel. L'attaccante classe 2005 si è imposto nella formazione titolare di Thomas Tuchel a suon di gol, come dimostrano le sei marcature stagionali in appena 10 gare. Così qualche compagno azzarda con i paragoni con grandi giocatori del passato, come Thomas Muller che addirittura va a scomodare un talento di razza del Bayern, Arjen Robben .

QUASIROBBEN: "Possiamo notare che una delle sue grandi qualità e voler sempre fare gol. A volte capita che devi tenere la testa bassa per andare in porta, rinunciando alla visione d’insieme quando attacchiamo. È un bene ed un male. Se ricordiamo anche ArjenRobben a volte faceva la stessa cosa: lui andava dritto per la sua strada anche se aveva un compagno al fianco e questo gli ha permesso di segnare tanti gol" ha dichiarato Muller a proposito del compagno. Il tedesco è rimasto a bocca aperta riguardo le prestazioni di Tel, un talento cristallino come solo lui ne ha conosciuti in Germania. Il Bayern non se lo farà scappare.