Bayern, per il dopo Salihamdizic è corsa a due

Dopo l’esonero del direttore sportivo Hasan Salihamdizic i tifosi del Bayern vogliono sapere chi sarà il suo successore. A contribuire a tale scelta è stata anche la stagione deludente dei tedeschi, sia nelle partite giocate in casa che in trasferta soprattutto in Champions League. Da non dimenticare poi l’uscita dalla Coppa di Germania anzitempo. Per occupare il posto vacante del ds, ci sarebbero già in lizza moltissimi nomi.