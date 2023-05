Bayern, titolo si allontana. Ma è colpa di Nagelsmann o Tuchel?

La sconfitta casalinga per mano del Lipsia mette in grande difficoltà il BayernMonaco. I bavaresi scivolano in seconda posizione superati dal Borussia Dortmund. Ma se in Baviera dovessero perdere il campionato di qualche lunghezza, beh, di chi sarebbe la colpa? Del nuovo arrivato Thomas Tuchel o del predecessore, Julian Nagelsmann? Senza dimenticare l'impatto della dirigenza, che nel bel mezzo della stagione esonera il proprio allenatore dopo le turbolenze all'interno dello spogliatoio. Da parte sua, però, l'attuale tecnico del Bayern ed ex Chelsea non ha dubbi: "Se tutto fosse stato in ordine, non sarebbe stato necessario cambiare allenatore mesi fa" ha dichiarato al termine della partita. Il tedesco preme sulla possibilità che sia arrivato troppo tardi e in una situazione ormai critica.