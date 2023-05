Matthaus rivela: “Tuchel ad un passo dalla Juventus, ma poi il Bayern…”

Un fascicolo ancora aperto quello in casa BayernMonaco. Nel bel corso del campionato, il club decide di esonerare Julian Nagelsmann e approfittarne per ingaggiare Thomas Tuchel. Una decisione repentina che ha portato non poca confusione in Baviera, ma certo non scarna di motivazioni. A rivelare le ragioni riguardo l'improvviso cambio in panchina è l'ex centrocampista Lothar Matthaus in un cerchio in cui, per un motivo o un altro, c'entra anche la Juventus: "Tuchel era molto vicino al trasferimento alla Juventus - ha esordito l'ex calciatore -. Il Bayern era irrequieto e Tuchel era libero, così visto che il club non credeva in Nagelsmann...".