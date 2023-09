Bayern-Tuchel, è crisi? L’allenatore non può più parlare di mercato

Thomas Tuchel non è convinto della gestione dei piani alti del BayernMonaco. L'allenatore si è spesso lamentato del club in conferenza, chiedendo rinforzi in difesa e miglioramenti alla squadra che poi non sono arrivati. Queste sono state le sue parole proprio pochi giorni fa: "Purtroppo il fatto è che abbiamo solamente sei difensori e siamo un po' al limite...". Ma i tedeschi sono stufi. Secondo quanto riportato da Bild, i dirigenti del club di Monaco di Baviera hanno incontrato il tecnico in una riunione dove gli avrebbero esplicitamente chiesto di "smettere di lamentarsi alla stampa". Una richiesta molto particolare e diretta che aggiunge benzina ad un fuoco che, piano piano, pare si stia sollevando sempre di più in casa Bayern.