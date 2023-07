Beckham: “I Glazer dovrebbero vendere il Manchester United. Io in società? Dico…”

La cessione del club sta generando grandi tensioni tra società e tifosi e in tale ottica Beckham ha spiegato: "Chi controlla il club dovrebbe essere un tifoso: servono cambiamenti e spero che la situazione si risolva in fretta. Per i Glazer penso sia arrivato il momento di cedere la società . Una volta che perdi i tifosi è difficile riconquistarli".

Molti rumors hanno dato proprio l'ex Spice Boy tra le persone potenzialmente interessate, magari con una cordata, a prendere in mano la società Red Devils: "Non sono stato contattato e suppongo che qualsiasi coinvolgimento con il Manchester United significherebbe molto per me, andando avanti. Ma chi lo sa? Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane o mesi. Se tutto va bene, verrà presa una decisione e se sarò coinvolto in qualche modo vedremo. In caso contrario sarò un tifoso dello United e farò semplicemente quello che fanno tutti gli altri tifosi".