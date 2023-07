Beckham, il retroscena sulla trattativa per Messi: “Davanti ad un bicchiere di vino”

Le tempistiche relative al trasferimento sono davvero curiose e si parla del settembre 2019 quando ancora Messi giocava al Barcellona: " Siamo saliti su un aereo e siamo volati segretamente a Barcellona da Londra. Ci siamo intrufolati in albergo, abbiamo incontrato Jorge Messi e abbiamo iniziato un dialogo. Abbiamo detto: 'Vorremmo che tuo figlio giocasse per la nostra squadra un giorno. Sappiamo che non è ancora possibile, ma ci piacerebbe che un giorno Leo fosse a Miami'".

Da qui le varie mosse e le ipotesi: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile, raccontando cosa avrebbe potuto fare Messi per lo sport in questo Paese, cosa potrebbe fare per la MLS e cosa potrebbe fare per l'Inter Miami...".