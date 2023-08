Beckham: “Solo Messi poteva rendere la squadra invincibile in un mese”

Lionel Messi si è preso l'Inter Miami. Sono bastate solo sei gare a La Pulce per diventare ancora di più idolo della piazza. Nove reti per l'argentino e una finale, quella di Leagues Cup, da giocare e possibilmente vincere. Oltre ad aver conquistato i suoi fan, il sette volte Pallone d'Oro si è preso tantissimi elogi anche da parte della dirigenza del club ed in particolare da parte di David Beckham che ai canali ufficiali della squadra ha sottolineato il "miracolo" attuato dal 10 Albiceleste.