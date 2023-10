Bellingham al Real solo grazie a… Vinicius: “Fatto di tutto per convincerlo”

"L'ho contattato tutti i giorni via messaggi dicendogli di venire al Real" ha detto Vinicius, il quale afferma di aver convinto il compagno a trasferirsi in Spagna

Ha deciso la sfida di Champions League contro il Napoli lo scorso martedì come tante altre in questa prima parte di stagione. Insomma, il cuore di questo RealMadrid è Jude Bellingham e lo si era capito sin da subito. Quando si era calato perfettamente nella sua parte. Ora un grazie va al compagno Vinicius, che in estate ha tanto insistito per il trasferimento. "Volevo assolutamente che Jude (Bellingham, ndr) venisse al Real Madrid. Gli ho mandato molti messaggi a Jude l'anno scorso, lo facevo quasi ogni giorno, lo tartassavo. Tutto per convincerlo ad unirsi a noi" ha dichiarato il brasiliano ad un'intervista rilasciata a TNT Sports. Un duo incredibile, destinato a togliersi più di qualche soddisfazione quest'anno in blancos.