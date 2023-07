Bellingham: “Brahim Diaz e Lucas Vazquez mi insegnano le parolacce”

"Ho ottimi compagni di squadra. Adoro stare con loro. Non importa quello che hanno vinto, restano fermi con i piedi per terra. Parlano bene l'inglese e il mio spagnolo sta migliorando", ha spiegato Bellingham. "Lucas Vazquez e Braim Diaz sono i miei migliori insegnanti, mi insegnano le parolacce (ride ndr). Non vedo l'ora di poterle dire. Ho fatto qualche passeggiata per la città anche se in questo momento non ho voglia di uscire. Dopo un allenamento mi stanco e non voglio uscire tutti i giorni a cena perché voglio stare in forma. Penso che sia importante conoscere una nuova cultura e assorbirla. Mi piacerebbe godermi la vita, oltre che allenarmi".