Real Madrid, Bellingham pazzo di Kroos: “Un maestro. Mette la palla dove vuole lui”

Sta iniziando a mettersi in gioco con la nuova squadra e i nuovi compagni e Bellingham non nasconde una stima particolare per Kroos.

Redazione ITASportPress

Avrà modo di mettersi in gioco con una realtà nuova, quella del Real Madrid e anche per questo Jude Bellingham non vede l'ora di poter conoscere tutti i suoi nuovi compagni. Intanto, il giovane inglese ha già avuto modo di allenarsi con Toni Kroos apprezzando da vicino le sue doti.