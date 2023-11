Bellingham: “Come mi vedo tra cinque anni? Spero con cinque Champions e…”

AMBIZIONE: Il calciatore ha parlato dell'approdo a Madrid quest'estate, tra tante responsabilità ed ambizioni. "Inizialmente ero un pò teso. Quando arrivi qui, con tutti i grandi traguardi che hanno raggiunto e le vittorie è difficile non pensare: "Wow, questo è l'apice del calcio". Poi ti rendi conto che sono ragazzi normali, come gli altri, che ti aiutano a stare bene. Sono molto umili. È stata una grande lezione per me". Successivamente ha speso due parole riguardo il futuro, si spera glorioso e pieno di trofei: "Come mi vedo io tra cinque anni? Spero di vincere cinque Champions League, un Europeo e magari un Mondiale. Cerco di essere sempre il più ottimista possibile. Non vedo il motivo di giocare pensando che perderemo. Devi partecipare a tutte le competizioni ogni anno pensando di poter arrivare fino in fondo e vincerle".