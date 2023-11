Real Madrid, Vinicius: “Abbiamo un nuovo CR7, il suo nome è Bellingham”

Pioggia di elogi per Jude Bellingham. Il centrocampista ha segnato una magnifica doppietta lo scorso sabato nel Clasico, consentendo la vittoria a RealMadrid e compagni. Sulla stessa scia, Vinicius Jr è intervenuto per innalzare il talento del compagno andando persino a definirlo come "il nuovo Cristiano Ronaldo di cui tanto a Madrid vi era il bisogno". Queste le parole del brasiliano: "Jude è incredibile, è sempre in grado di fare la differenza e i tifosi si sono abituati a Cristiano Ronaldo e ora ne è arrivato un altro". Un paragone che ancora non regge ma che pian piano si fa sempre più verosimile. Perché con la doppietta segnata al Barcellona, l'inglese ha raggiunto quota 13 gol in altrettante presenze (10 su 10 in campionato, con annessi 2 assist). Indovinate... lo stesso numero di Cr7 e dell'altra leggenda del Real Alfredo Di Stefano.