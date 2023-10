Bellingham e il secondo gol al Barcellona: “Tutti mi chiedono una cosa…”

Capocannoniere della Liga con 10 gol in 10 partite, capace di segnare 13 reti nelle sue prime 13 uscite con il Real Madrid, pur non essendo un attaccante di ruolo, come fatto in precedenza solo da Alfredo Di Stefano e Cristiano Ronaldo, Bellingham è diventato il primo giocatore della storia del Real a segnare nella gara del debutto in Liga, in Champions League e al primo Clasico.