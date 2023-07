Bellingham e la pressione al Real Madrid: “Sempre sentita. Mi ha reso quello che sono”

Giovane ma parla già da calciatore navigato. Jude Bellingham è pronto per la nuova avventura al Real Madrid e non teme la pressione dopo essee stato acquistatoper una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Parlando al McDonalds Football Fun Day come riportato da Sky Sports, l'inglese si è detto pronto e desideroso di iniziare questa nuova esperienza spagnola dopo aver fatto molto bene al Borussia Dortmund, in Bundesliga.

"Voglio davvero tornare in squadra e iniziare a giocare per il Real Madrid. La presentazione è stata una giornata speciale per me, ma ora ho bisogno di recuperare per giocare per la squadra. Pressione? L'ho sentita in ogni fase della mia carriera, mi ha reso quello che sono. Come convincerci? Devi solo cercare modi per superarlo", ha detto Bellingham.