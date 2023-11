Bellingham fa il fenomeno e Kroos gli regala un… paio di scarpini

Bello il pensiero di Toni Kroos rivolto al neo compagno di squadra Jude Bellingham. Come rivelato dallo stesso calciatore inglese tramite profili social, il centrocampista del Real Madrid ha fatto un regalo al giovane Jude da poco vincitore del premio Kopa. Una sorpresa niente male per il trequartista dei blancos, il quale ha ricevuto un paio di scarpini limitati e molto ambiti nel mondo del calcio: gli adiPURE 11Pro. Ma non un paio qualsiasi. Si tratta del modello bianco con dettagli blu, indossato dallo stesso Kroos nel 2014. Un'edizione super limitata che non veniva più commercializzata da Adidas da circa 10 anni. Di recente l'ultimo restock che il caro Toni non si è fatto scappare pensando al compagno Bellingham. Quest'ultimo è poi intervenuto tramite profili social, ringraziando per il pensiero: “Consegna speciale oggi. Grazie partner". Insomma, i suoi tredici gol in tredici partite si fanno sentire anche in spogliatoio.