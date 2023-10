Bellingham giura amore al Real: “Sto bene, voglio rimanere qui per 10-15 anni”

Jude Bellingham è innamorato del Real Madrid e i tifosi della sua immensa classe. Arrivato quest'estate per la "modica" cifra di 103 milioni di euro, a cui vanno aggiunti vari bonus, il centrocampista inglese si è preso il Santiago Bernabeu e continua a dimostrare una gran maturità in campo. Ne ha parlato ad un'intervista, dove è parso non avere dubbi anche riguardo il futuro. Vuole solo il Real.

LA PROMESSA: Intervenuto successivamente alla vittoria con l'Inghilterra questo martedì nei confronti dell'Italia, Jude ha dichiarato amore al Real Madrid. "Il Real Madrid è il club in cui voglio stare e restare per almeno i prossimi 10 o 15 anni della mia vita. Mi piace questo club e credo di esser migliorato molto da quest'estate, quando sono arrivato. Non ho dubbi sulla mia scelta" ha dichiarato il centrocampista inglese con fermezza. Successivamente ha tirato in ballo il discorso Ancelotti, a cui Bellingham ammette di dovere davvero tanto: "Il mister mi ha dato una posizione. Secondo lui è qui che io dovrei giocare e me piace, mi da libertà. Poi qui sono circondato da giocatori di elevatissima qualità e questo mi porta su un altro livello".