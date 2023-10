Un altro Bellingham a Madrid? Il Real ha iniziato a seguire il fratello di Jude

Clamoroso ed inverosimile la situazione che potrebbe venire a crearsi nei prossimi anni. Un Bellingham a fianco di un altro Bellingham. Perché secondo quanto riportato dal TheSun, il RealMadrid ha inviato degli osservatori per seguire un'altra giovane promessa del calcio, Jobe Bellingham. Ebbene si, il fratello minore del centrocampista Jude che da inizio stagione sta esaltando il Santiago Bernabeu. Questo ha compiuto 18anni da poco ed è stato acquistato in estate dal Sunderland, con cui vanta 12 presenze tra campionato e Coppa di Lega. Secondo la fonte, i blancos hanno inviato degli osservatori per seguirlo durante i suoi impegni in Nazionale, precisamente per la sfida tra Montenegro e Inghilterra disputata mercoledì scorso e valida per le qualificazioni all'Europeo Under-19.