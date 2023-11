Bellingham, il tecnico: “Mi ha detto che suo fratello Jobe è più forte”

Tutti gli occhi sono su Jude Bellingham al momento e forse non solo su di lui. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky , Josep Clotet Ruiz ha parlato del prestigioso talento inglese che tanto sta facendo gioire a Madrid. L'allenatore lo ricorda da giovanissimo: "Aveva una struttura fisica superiore ai compagni e gli demmo l'opportunità di allenarsi con la prima squadra. Si vedeva subito che sarebbe diventato un grande calciatore".

RIVELAZIONE: Successivamente, Clotet Ruiz ha continuato rivelando un clamoroso retroscena che pare esser uscito proprio dalla bocca del trequartista: "Jude dice sempre che suo fratello Jobe è fortissimo, addirittura più forte di lui. Non so, lo vado a vedere questo sabato ora che gioca in Championship. Beh, finora ha fatto due gol ed è interessante anche perché l'abbiamo avuto con noi durante la pandemia e ho notato diverse somiglianze con Jude... per esempio il fisico". Rivelazioni scottanti che hanno innalzato la curiosità della maggior parte degli appassionati. Se Jude è così forte, che livello potrà mai raggiungere il fratello? Ricordiamo che Jobe Bellingham si è da poco trasferito in Championship, al Sunderland, dove ha giocato 15 partite e segnato due reti. Ah, inoltre ha ancora 18 anni.