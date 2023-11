Lampard, la rivelazione: “Volevo portare Bellingham al Chelsea ma poi…”

Clamoroso retroscena di mercato rivelato da Frank Lampard. L'allenatore e leggenda ex blues ha dichiarato di aver avuto la possibilità di aprire contatti con Jude Bellingham nel lontano 2020. L'obiettivo era quello di anticipare la concorrenza e portare l'inglese al Chelsea già da giovanissimo, qualcosa però è andato storto. Queste le sue dichiarazioni nel podcast dell'ex compagno di squadra John Obi Mikel: "Quel ragazzo (Bellingham, ndr) è qualcosa di incredibile. Fare certe cose, in una squadra come il Real Madrid e tutte le pressioni che ne derivano, alla sua età... Non ha senso.Quando allenavo il Chelsea (riferendosi alla prima volta, ndr) ho tentato disperatamente di prenderlo. Me l'aveva fatto vedere Jim Fraser dall'accademia. All'ora aveva solo 17 anni. Non sono però riuscito a convincere i piani alti a spendere 20 milioni di sterline per uno della sua età". E il resto della storia la conosciamo tutti: Borussia Dortmund e, ora, Real Madrid.