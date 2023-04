Benfica-Porto, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Super big match in Portogallo tra la prima e la seconda in classifica. Benfica e Porto si sfidano questa sera alle 19.

Redazione ITASportPress

Benfica-Porto scenderanno in campo questa sera, venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19 per il big match del campionato portoghese che mette davanti la prima e la seconda in classifica. Una gara molto attesa celebrata ovviamente anche dalle prime pagine dei quotidiani lusitani.

Benfica-Porto, le ultime Grande attenzione per il big match tra Benfica e Porto di oggi con i primi che saranno rivali dell'Inter in Champions League. La formazione allenata da Schmidt occupa il primo posto in campionato con 71 punti con ben 10 lunghezze di vantaggio proprio sui rivali odierni allenati da Conceicao.

In campo per le Aquile dovrebbe esserci la formazione migliore dove spiccano Joao Mario e Goncalo Ramos. Nel Porto ci sarà Taremi in avanti con Martinez.

Il match dello stadio da Luz potrebbe chiudere definitivamente la lotta per il titolo con le Aquile che si troverebbero a gestire un largo vantaggio nelle rimanenti sette gare

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Benfica e Porto andrà in scena oggi, venerdì 7 aprile 2023 alle 19. La partita non potrà essere vista in Italia in diretta tv in quanto nessuna emittente ha comprato i diritti del campionato portoghese. Esiste però la possibilità si seguire il match a pagamento con OneFootball sul sito e con l'app.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Aursnes; Joao Mario, Rafa, Neres; Ramos. Allenatore: Roger Schmidt

PORTO (4-4-2): Ramos; Manafà, Cardoso, Marcano, Wendell; Pepê, Otavio, Uribe, Galeno; Martinez, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao