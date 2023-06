Al Ittihad, ufficiale Benzema. I retroscena di un addio strano a Madrid

E' ufficiale adesso l'arrivo di Karim Benzema al club saudita dell'Al Ittihad. Il comunicato del club giallonero sancisce l'arrivo del francese che ha firmato un ricco contratto dal valore complessivo di più di 200 milioni di euro. Ma la cosa sorprendente non è il trasferimento in se, quanto le modalità in cui è stato deciso e i tempi che hanno portato all'ufficialità della separazione dal Real Madrid. Insomma, tutto nell'arco di 48 ore: prima il "Si, rinnovo" riferito a Ancelotti giovedì per poi tornare sui propri passi e optare per l'addio sabato/domenica, lasciando tutti a bocca aperta.