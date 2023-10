Benzema prende posizione: “Preghiamo per gli abitanti di Gaza”

L'attaccante ex Real Madrid ha preso posizione riguardo il conflitto israelo-palestinese: "Bombardamenti che non risparmiano ne' donne ne' bambini"

Intervenuto tramite i propri profili social, KarimBenzema ha preso posizione riguardo il conflitto israelo-palestinese che di recente è tornato a far parlare di sé. L'attaccante, ex Real Madrid ora all'Al Ittihad, ha mandato un messaggio toccante e di conforto agli abitanti colpiti dai bombardamenti. "Tutte le nostre preghiere vanno agli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi bombardamenti del tutto ingiusti e immotivati che non risparmiano ne' donne ne' bambini" ha scritto il calciatore come possibile consultare dal post di seguito. Il conflitto ha inoltre colpito anche il mondo del calcio, con minuti di silenzio e calciatori protagonisti di ulteriori polemiche. Ultimo Youcef Atal, che scatenato l'ira dei social per un post.