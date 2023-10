Benzema e l’addio al Real Madrid: “Da musulmano mi sento in pace in Arabia”

Karim Benzema ha lasciato il Real Madrid dopo 14 stagioni di successo, decidendo di accettare la proposta dell' Al-Ittihad . Una decisione clamorosa per un giocatore che aveva ancora dimostrato di fare la differenza ad alti livelli e che ha spiazzato i Blancos, che per questa stagione hanno deciso di sostituire il centravanti franco-algerino con Joselu, sempre aspettando l'eventuale arrivo di Kylian Mbappé .

Per Benzema le cose nella Saudi Pro League non vanno troppo bene, tra incomprensioni con il tecnico Espirito Santo, risultati deludenti e un rendimento personale inferiore alle aspettative. In un'intervista al sito della lega saudita, però, Karim ha svelato i veri motivi che l'hanno spinto ad accettare la proposta dell'Al-Ittihad, che non sono solo sportivi: “L'Arabia Saudita è un paese musulmano. Tutti mi hanno accolto a braccia aperte, mi sono sentito subito amato. Da musulmano, quando sei alla Mecca ti senti in pace. È un posto eccezionale”.