Benzema risponde alle accuse: “Falso! Non c’entro con quest’organizzazione”

LARISPOSTA: Il calciatore ha così deciso di rispondere a modo alle accuse che, di fatto, lo stanno mettendo in cattiva luce minando la sua immagine. Lo ha fatto tramite il suo avvocato alle colonne de LeParisiens. "È tutto falso - ha detto il legale del calciatore con fermezza -. Karim non ha mai avuto la minima relazione con questa organizzazione e la sua scelta di andare a vivere in Arabia non c'entra nulla. Siamo esterrefatti e stiamo seriamente prendendo in considerazione l'idea di perseguire legalmente questo ministro. Sono state infrante leggi sulla manipolazione delle informazioni, sulla diffamazione o addirittura dell'insulto pubblico. Perché questo legame inesistente con i Fratelli Musulmani, è inammissibile. Non è accettabile che coloro che governano credano di essere autorizzati a tutto per puro opportunismo". Risposta dura e pesante di Benzema che, da un momento all'altro, si è visto crollare il mondo addosso.