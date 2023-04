Bielsa CT dell’Uruguay? Godin lo accoglie: “Una sorpresa. Genera entusiasmo”

Il difensore uruguaiano Diego Godin ha commentato l'eventualità che Marcelo Bielsa diventi il nuovo commissario tecnico della Nazionale Celeste . I tanti rumors che si sono susseguiti in queste ore sono stati accolti con grande sorpresa dai giocatori dell' Uruguay e il centrale esperto e leader della formazione non si è tirato indietro nel dare una propria idea sul tema.

ACCOGLIENZA - "Se lo voglio come ct? Non posso dirlo perché ho il massimo rispetto per tutti gli allenatori che possono guidare la Nazionale uruguaiana. Ne parleremo quando sapremo chi è l'allenatore", ha esordito Godin come riportato da TyC Sports. "Se sono sorpreso? Sì, è stata una sorpresa, perché è un nome che non è uscito negli ultimi giorni. Ovviamente, un nome così forte come quello di Bielsa genera sorpresa ed entusiasmo nelle persone perché è un grande allenatore".