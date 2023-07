Blanc: “Primi due mesi a Lione situazione deleteria ma poi…”

Laurent Blanc torna a parlare e lo fa in merito alla sua esperieza in Ligue 1 alla guida del Lione. Il mister non aveva certo iniziato nel modo ottimale e nel suo racconto ai taccuini dell’edizione odierna de L’Equipe svela come, specie all'inizio, la situazione lo aveva portato a pensare anche di lasciare pochi mesi dopo aver accettato l'incarico.