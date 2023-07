Blaszczykowski annuncia il ritiro: il 5 agosto l’ultima partita

Una leggenda del calcio polacco dice stop alla sua carriera da calciatore. In queste ore, Kuba Blaszczykowski ha annunciato il ritiro dal mondo del pallone. L'esperto 37enne, il cui nome resterà per sempre legato al Borussia Dortmund e alla Polonia, ha condiviso un post su Instagram nel quale ha informato tutti che il suo viaggio sul terreno di gioco è ormai giunto al termine.

"Cari tifosi, ogni percorso ha una fine... Grazie mille per il grande sostegno che ho ricevuto in ogni momento", ha scritto il polacco. "Ne è valsa la pena giocare e fare sacrifici per tutti voi. Non è stata una decisione facile quella di porre fine alla mia carriera".