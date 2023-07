Blessin, l’ex Genoa riparte dal Belgio: è il nuovo allenatore dell’Union Saint Gilloise

Nuova avventura per il mister che riparte dal Belgio dopo l'ultima esperienza alla guida del Genoa in Italia.

Dopo il Genoa , Alexander Blessin riparte dal Belgio e lo fa alla guida dell' Union Saint Gilloise . L'allenatore ha firmato un contratto di due stagioni. La sua avventura, come annunciato dal club belga, prenderà il via col gruppo dei giocatori da mercoledì 5 luglio.

Il tecnico tedesco, esonerato nel corso della scorsa Serie B, siederà sulla panchina della squadra arrivata terza nello scorso campionato e parteciperà anche ai playoff di Europa League. Il mister, che in Belgio aveva allenato già l'Oostende, sarà alla guida, come detto, dal prossimo 5 luglio e inizierà la stagione il 28 luglio, con la prima giornata di campionato in cui affronterà in casa l'Anderlecht.